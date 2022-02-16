Михаил Мишустин утвердил правила поддержки творческих проектов

Фото: Иван Крылов, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=69658594

Средства выделят из федерального бюджета и направят Президентскому фонду культурных инициатив (ПФКИ), который организует конкурсный отбор. Его победителями становятся авторы самых креативных и значимых для общества и развития культуры проектов, которым предоставляют гранты.«В 2022 году на эти цели будет направлено 8 млрд рублей, в 2023 и 2024 годах — по 10 млрд рублей», 0 отмечается в сообщении.В конкурсе могут участвовать негосударственные НКО, коммерческие организации, индивидуальные предприниматели с проектами в самых разных областях искусства и направлениях креативных индустрий. Они могут предоставлять инициативы в области музыки, кино, театра, литературы, издательского дела, дизайна, моды, архитектуры, урбанистики, мультимедиа, образования, организации фестивалей, премий, форумов.В прошлом году около 1500 проектов из 79 регионов получили гранты ПФКИ. На эти цели выделили 3,5 млрд рублей.