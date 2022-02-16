Михаил Мишустин утвердил правила поддержки творческих проектов

16.02.2022
В ближайшие три года на гранты для проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий направят 28 млрд рублей, сообщила пресс-служба правительства РФ.
Средства выделят из федерального бюджета и направят Президентскому фонду культурных инициатив (ПФКИ), который организует конкурсный отбор. Его победителями становятся авторы самых креативных и значимых для общества и развития культуры проектов, которым предоставляют гранты.
«В 2022 году на эти цели будет направлено 8 млрд рублей, в 2023 и 2024 годах — по 10 млрд рублей», 0 отмечается в сообщении.
В конкурсе могут участвовать негосударственные НКО, коммерческие организации, индивидуальные предприниматели с проектами в самых разных областях искусства и направлениях креативных индустрий. Они могут предоставлять инициативы в области музыки, кино, театра, литературы, издательского дела, дизайна, моды, архитектуры, урбанистики, мультимедиа, образования, организации фестивалей, премий, форумов.
В прошлом году около 1500 проектов из 79 регионов получили гранты ПФКИ. На эти цели выделили 3,5 млрд рублей.
Фото: Иван Крылов, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=69658594