«Соник в кино» получил триквел и спин-офф

Фото: кадр из трейлера фильма «Соник в кино 2»

По словам представителей Sega, в настоящее время фильм «Соник в кино 3» и первый игровой сериал находятся в стадии активной разработки. Сериал станет спин-оффом, в котором расскажут историю одного из героев вселенной, ехидны Наклза.Первый фильм про ежика, передвигающегося со сверхскоростью, вышел в 2020 году. Сейчас к выходу готовится «Соник в кино 2» - его премьеру в кинотеатрах наметили на 31 марта. К своим ролям вернулись Джим Керри, Джеймс Марсден и Бен Шварц, озвучивший главного героя.Кроме того, в этом году Sega выпустит первую игру про Соника в открытом мире Sonic Frontiers.