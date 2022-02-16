«Соник в кино» получил триквел и спин-офф

16.02.2022
Компании Paramount Pictures и Sega анонсировали расширение франшизы по миру культового героя видеоигр Sonic the Hedgehog, передает Deadline.
По словам представителей Sega, в настоящее время фильм «Соник в кино 3» и первый игровой сериал находятся в стадии активной разработки. Сериал станет спин-оффом, в котором расскажут историю одного из героев вселенной, ехидны Наклза.
Первый фильм про ежика, передвигающегося со сверхскоростью, вышел в 2020 году. Сейчас к выходу готовится «Соник в кино 2» - его премьеру в кинотеатрах наметили на 31 марта. К своим ролям вернулись Джим Керри, Джеймс Марсден и Бен Шварц, озвучивший главного героя.
Кроме того, в этом году Sega выпустит первую игру про Соника в открытом мире Sonic Frontiers.
Фото: кадр из трейлера фильма «Соник в кино 2»