В Устье отреставрируют особняк XIX века

Дом купца Ганичева в селе Устье Усть-Кубинского района Вологодской области отреставрируют до конца 2022 года. Это двухэтажный каменный особняк середины XIX века, который является объектом культурного наследия регионального значения, пишет ТАСС.

Здание находится рядом с памятниками архитектуры, сохранившимися до наших времен практически в первозданном виде, рассказал агентству директор автономного учреждения культуры Вологодской области «Вологдареставрация» Даниил Русанов.





«Дом купца Ганичева середины XIX века будет отреставрирован до конца этого года. Проект разработала организация «Градострой плюс». Финансирование в объеме 28 млн рублей на проведение комплексных ремонтно-реставрационных работ выделено по решению градостроительного совета из областного и местного бюджетов», — отметил он.





По информации «Вологдареставрации», двухэтажный кирпичный дом был построен в середине XIX века. До революции им владел купец и предприниматель Василий Ганичев. Дом отличается богатым декором фасадов, выполненным из кирпича и штукатурки. С 1967 года особняк занимает Усть-Кубинская школа искусств.





Ремонтно-реставрационные работы были начаты в октябре 2021 года. По проекту планируется укрепить конструкцию бутового фундамента, чтобы в будущем исключить его повреждения. Также будут выполнены дренажные сливы, обновлены инженерные сети, обустроена новая отмостка. Затем запланированы ремонт кровли с организацией водостоков и восстановлением печных труб, реставрация фасадов крылец и балкона, восстановление окон и деревянных лестниц, реставрация и внутренняя отделка помещений с восстановлением утраченных декоративных элементов.





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