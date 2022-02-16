Концерты Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга пройдут в рамках проекта Stay Home with Russian Seasons

16 и 17 февраля в рамках проекта Stay Home with Russian Seasons состоятся два концерта Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга. Трансляция будет проходить на официальном сайте фестиваля, сообщает «Культуромания».

В среду, 16 февраля пройдет трансляция хоровой симфонии-действа «Перезвоны» Валерия Гаврилина под управлением маэстро Владислава Чернушенко.





На следующий день, 17 февраля, состоится выступление хора и симфонического оркестра капеллы. Прозвучит шедевр Карла Орфа «Кармина Бурана». За дирижерский пульт встанет Владислав Чернушенко.





Проект Stay Home with Russian Seasons создан в условиях пандемии для поклонников русской культуры и является бесплатной медитекой видеоматериалов участников «Русских сезонов».





Фото: Pixabay





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