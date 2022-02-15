Выставка пейзажа Витольда Бялыницкого-Бирули открылась в Калуге

В Калужском музее изобразительных искусств представили картину мастера лирического пейзажа «Ясные дни весны», сообщили в пресс-службе площадки.





Выставка одной картины стартовала 15 февраля в честь 150-летия со дня рождения белорусского пейзажиста, народного художника Белорусской ССР и РСФСР Витольда Бялыницкого-Бирули.





Пейзаж «Ясные дни весны» создан в 1930-е годы. В коллекцию Калужского музея картина поступила в 1940 году.





Витольд Бялыницкий-Бируля (1872-1957) известен как продолжатель традиций русского пейзажа XIX века, передвижник, член Союза русских художников и Ассоциации художников революционной России. Живописец оставил огромное творческое наследие. Его работы хранятся в Русском музее, Третьяковской галерее, КМИИ, частных собраниях.





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