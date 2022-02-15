Выставку о жизни Достоевского в Старой Руссе открыли в Петербурге

Документальный проект стартовал в Центральной библиотеке имени Маяковского, сообщил ТАСС глава архивного комитета Санкт-Петербурга Петр Тищенко.





Экспозиция «Старая Русса — город Достоевского», в которой представлены подлинные исторические документы, разместилась в Центре искусства и музыки Маяковки. Ее перенесли из дома-музея Достоевского в Старой Руссе, отметил председатель комитета.





По его словам, «было жалко», что только жители Старой Руссы могут увидеть выставку, поэтому он предложил экспонировать ее и в Петербурге.





«Архивисты смогли дать слово народному достоянию — архивным документам, которые лежат обыкновенно в тиши архивохранилищ, на наших полочках — чтобы рассказать о жизни Федора Достоевского в Старой Руссе», — сказал собеседник издания.





Среди экспонатов организаторы обратили внимание на письмо брату Михаилу Достоевскому, которое литератор написал сразу после новости о замене казни ссылкой в Сибирь.





Выставка посвящена переломному периоду в жизни и творчестве писателя. В 1849 году его и других участников революционного кружка М. В. Петрашевского арестовали, судили и приговорили к расстрелу, который заменили каторгой с последующей службой в армии. При этом о замене наказания объявили в последний момент, предварительно проведя показательную инсценировку казни.





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