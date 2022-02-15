Финалистов первой Национальной премии интернет-контента объявят в марте

Премия вручается за создание социально значимых интернет-проектов, заявил глава Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский.





Имена финалистов первой премии назовут 3 марта. В конкурсе участвуют почти 400 проектов из разных российских городов, представленных в 21 категории (художественные и документальные ленты, сериалы, короткий метр, подкасты, блоги, журналистские работы и др.). В короткий список войдут около 60 работ.





Алексей Гореславский отметил, что в премии участвует не простой контент, обычно попадающий в топ, а импакт-контент, который воздействует на аудиторию.





«Мы поняли, что нужен инструмент поощрения действительно значимых социальных продуктов, [нужно] обратить внимание на разные сложные вопросы, раскрыть социально значимые аспекты повестки. Позитивный контент делать тяжело, а популярный позитив — еще сложнее: с негативом работать гораздо проще», — пояснил он (цитата по РИА Новости).





В отборе проектов участвовало более 100 профильных организаций — СМИ, медиахолдинги, блогерские агентства и др. Победители тематических номинаций получат по 500 тысяч рублей, а победители остальных категорий — по 1 миллиону рублей. Конкурс проводит ИРИ при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.





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