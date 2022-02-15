Псковский театр драмы представит новый спектакль «Бовари»

Премьера постановки по роману «Мадам Бовари» французского писателя Гюстава Флобера состоится 8 марта, сообщает «Псковское агентство информации».





Премьерные показы «Бовари» также пройдут 11 и 27 марта на малой сцене. Спектакль для Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина поставил режиссер Дмитрий Акриш.





Эмму Бовари играет Наталья Петрова, ее супруга Шарля Бовари — Денис Кугай, ее молодого возлюбленного Леона — Камиль Хардин, а циничного соблазнителя Родольфа Буланже — Максим Митяшин. В постановке также задействованы заслуженные артисты РФ Галина Шукшанова и Сергей Попков, Ксения Чехова, Ислам Галиуллин, Анатолий Кузьмин.





«Мадам Бовари», ставшая классикой мировой литературы, впервые увидела свет в 1856 году. После выхода книги автора обвинили в оскорблении морали и предали суду, который вынес оправдательный вердикт.





Дмитрий Акриш известен постановками в театрах Молдовы, Румынии, России, Великобритании. Среди самых заметных работ — «Похороните меня за плинтусом» в Курганском театре драмы, «Жанна» в Северном театре в Сату-Маре (Румыния), «Дом» в Национальном театре Молдовы и др.





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