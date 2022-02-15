Министр культуры Москвы выступит с моноспектаклем на сцене театра «Школа современной пьесы»

Демонстрация моноспектакля «Нельзя спасти камер-юнкера Пушкина» с участием руководителя департамента культуры Москвы Александра Кибовского пройдет на сцене театра «Школа современной пьесы» 16 февраля. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента культуры.

«16 февраля в 20:00 в рамках цикла „Истории из истории“ в театре „Школа современной пьесы“ пройдет спектакль „Нельзя спасти камер-юнкера Пушкина“. Автор и исполнитель — действительный член Российской академии художеств, кандидат исторических наук министр культуры Москвы Александр Кибовский», — сообщили в пресс-службе.





В спектакле также принимают участие художественный руководитель «Школы современной пьесы» Иосиф Райхельгауз и директор государственного литературного музея имени А. С. Пушкина, кандидат культурологии Евгений Богатырев.





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