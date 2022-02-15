В «Гараже» представят книгу «Моя мать смеется» Шанталь Акерман

В рамках презентации пройдет показ ее «Бездомного фильма» и дискуссия о творчестве бельгийской актрисы, режиссера, сценариста, сообщили в музее.





22 февраля в лектории музея современного искусства «Гараж» в Москве состоится презентация книги бельгийского режиссера Шанталь Акерман «Моя мать смеется», выпущенной в 2021 году издательством No Kidding Press. Книга посвящена матери кинематографистки Наталье Акерман, умершей в 2014 году после продолжительной болезни.Через год после ее смерти скончалась Шанталь Акерман.





По словам организаторов, «Моя мать смеется» родилась из письменной практики, сопровождавшей опыт ухода за матерью. Акерман описывает семью и детство, побег матери из Польши в Бельгию, ее спасение из концлагеря Освенцим, отношения с молодой женщиной, а также страх по поводу того, что случится, когда мать умрет.





«"Моя мать смеется" — квинтэссенция тем, которые Акерман разрабатывала на протяжении всей творческой жизни», — отмечается в описании встречи.





«Бездомный фильм» Акерман построен вокруг этой же темы. По словам создательницы, кинокартина «прежде всего, о моей матери, которой с нами уже нет», а также о «мире в движении, который моя мама не видит».





Вечер начнется в 19:00. Вход свободный по регистрации.





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