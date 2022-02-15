Мурманский драмтеатр представит первую после реставрации премьеру

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал о реализации нацпроекта «Культура» и реставрации культурных объектов на встрече с главой Минкультуры РФ Ольгой Любимовой, сообщили в пресс-службе министерства.





По его словам, в конце прошлого года завершилась реконструкция Мурманского областного драмтеатра, который также оснастили новым сценическим оборудованием.





«В ходе работ мы вернулись к первоначальному проекту здания 1939 года и сделали его настоящим дворцом культуры», — отметил глава региона.





Ко Дню работника культуры, который отмечается 25 марта, на обновленной сцене МОДТ состоится первая премьера, добавил он.





В регионе также продолжаются строительные и ремонтные работы в сельских ДК. В 2021 году завершились работы в Доме культуре в селе Минькино.





«Важно, чтобы после сдачи объекта в срок в нем продолжалась жизнь, чтобы новый Дом культуры был интересен всем категориям граждан — как родителям, которые смогут привести детей на кружки, так и пенсионерам, которые будут собираться на различных мероприятиях», — отметила Ольга Любимова.





Кроме того, в рамках реализации нацпроекта «Культура» в прошлом году в регионе открыли пять модельных библиотек, планируют сдать еще пять объектов. В 2021 году завершили капитальный ремонт в четырех детских школах искусств, а в 2022-м закончится реконструкция Мурманского областного краеведческого музея.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ