«Нищая» Ильи Репина возвращается в Иркутск после заграничных гастролей

Фото: Илья Репин, добавлено автором Natalochka, CC BY-SA 3.0,

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Полотно, считающееся одним из лучших произведений раннего периода творчества Ильи Репина, покинуло Иркутск в начале прошлого года для участия в международном проекте Третьяковской галереи. В марте — августе 2021 года «Нищая» выставлялась в художественном музее Атенеум в Хельсинки, а в октябре 2021-го — январе 2022-го — в музее изящных искусств Пти Пале в Париже.Картина уже вернулась в Россию. 14 февраля ее передали директору Иркутского художественного музея Наталье Сысоевой. Далее «Нищая» отправится в Иркутск и вернется на свое место в постоянной экспозиции. На это уйдет около недели, отмечается в сообщении.Наталья Сысоева назвала «Нищую» одним из самых любимых посетителями произведений из коллекции Иркутского художественного музея.«В течение года пользователи социальных сетей неоднократно задавали вопрос, когда полотно вернется в родные стены и его можно будет увидеть. Это произойдет совсем скоро», — добавила она.Илья Репин написал портрет в реалистичной манере «Нищая» («Девочка-рыбачка») в 1874 году во Франции.