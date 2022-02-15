Вышел тизер психологического триллера «Глубокие воды»

Отрывок из фильма с Аной де Армас и Беном Аффлеком в главных ролях появился на официальном YouTube-канале 20th Century Studios.





Премьера картины в российских кинотеатрах состоится 18 марта. В этот же день «Глубокие воды» выпустят на стриминговом сервисе Hulu.





В центре истории — отношения супругов Мелинды (де Армас) и Вика (Аффлек), у которых есть дочь, большой дом, друзья, успех. При этом жена не скрывает многочисленных романов, несмотря на которые муж остается с ней. Жизнь пары меняется после того, как одного из любовников Мелинды находят убитым.





Триллер основан на романе «Глубокие воды» американской писательницы Патриции Хайсмит, создавшей детективный цикл о мистере Рипли.





Режиссером кинокартины выступил Эдриан Лайн, который вернулся в кинематограф после 20-летнего перерыва. Он известен фильмами «Лолита», «9 ½ недель», «Непристойное предложение», «Неверная».





В ленте также снялись Рейчел Бланчард, Трейси Леттс, Лил Рел Хауэри, Джейкоб Элорди, Кристен Коннолли и другие артисты.





Фото: кадр из трейлера фильма «Глубокие воды»