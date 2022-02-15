Жители одиннадцати регионов России присоединятся к кинофестивалю «Золотой ворон»

С 14 февраля по 20 марта проходит цикл показов фильмов «Эхо» Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В кинотеатрах, библиотеках, киноклубах, домах культуры и молодежи, школах и университетах состоятся бесплатные киносеансы. Помимо этого, для зрителей запланирована насыщенная деловая программа: круглые столы в онлайн-режиме объединят кинематографистов, общественных деятелей, представителей власти и бизнеса для обсуждения специфики развития креативных индустрий в Арктике, вопросов сохранения культурного наследия народов Севера, а также отражения вопросов истории и экологии в медиа.

Основная часть показов в регионах начнется уже сегодня на территории Чукотского АО, Магаданской области, Республики Саха (Якутия), Красноярского края, Мурманской области, Архангельской области, Ямало-Ненецкого АО, Ненецкого АО, Ханты-Мансийского АО, Республики Коми, Республики Карелия.

Напомним, что Арктический международный кинофестиваль «Золотой ворон» ежегодно проводится на Чукотке и является профессиональным смотром-конкурсом кинематографических работ со всего мира.

Проект осуществляется в рамках культурной программы председательства Российской Федерации в Арктическом совете при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, правительства Чукотского автономного округа.

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