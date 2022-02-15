Лучший фильм по версии зрителей впервые получит «Оскар»

Американская киноакадемия ввела новую номинацию, победителя которой определят по итогам зрительского голосования, пишет The Hollywood Reporter.





Зрители смогут поддержать любимую картину, в том числе не из списка номинантов. Они могут предложить свой вариант, опубликовав пост в твиттере с хэштегом #OscarsFanFavorite.





Проголосовать можно будет на сайте Американской киноакадемии (недоступный вариант для пользователей в России) и в Twitter с использованием хэштега #OscarsFanFavorite. Голосование продлится до 3 марта. Трех зрителей пригласят в Лос-Анджелес, чтобы вручить награду на церемонии 2023 года.





Создание зрительской номинации рассматривали два года назад для расширения аудитории и повышения рейтингов, однако от ее реализации отказались из-за позиции членов академии. После провальной церемонии 2021 года, когда был установлен антирекорд по просмотрам за всю историю премии, в академии пересмотрели свое мнение.





Ранее Variety со ссылкой на источники сообщал, что церемонию вручения «Оскара» в этом году могут провести комедийные актрисы Эми Шумер, Ванда Сайкс и Реджина Холл. Имена ведущих официально объявят 15 февраля.





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