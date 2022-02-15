Лучший фильм по версии зрителей впервые получит «Оскар»

15.02.2022

Лучший фильм по версии зрителей впервые получит «Оскар»
Американская киноакадемия ввела новую номинацию, победителя которой определят по итогам зрительского голосования, пишет The Hollywood Reporter.

Зрители смогут поддержать любимую картину, в том числе не из списка номинантов. Они могут предложить свой вариант, опубликовав пост в твиттере с хэштегом #OscarsFanFavorite.

Проголосовать можно будет на сайте Американской киноакадемии (недоступный вариант для пользователей в России) и в Twitter с использованием хэштега #OscarsFanFavorite. Голосование продлится до 3 марта. Трех зрителей пригласят в Лос-Анджелес, чтобы вручить награду на церемонии 2023 года. 

Создание зрительской номинации рассматривали два года назад для расширения аудитории и повышения рейтингов, однако от ее реализации отказались из-за позиции членов академии. После провальной церемонии 2021 года, когда был установлен антирекорд по просмотрам за всю историю премии, в академии пересмотрели свое мнение.

Ранее Variety со ссылкой на источники сообщал, что церемонию вручения «Оскара» в этом году могут провести комедийные актрисы Эми Шумер, Ванда Сайкс и Реджина Холл. Имена ведущих официально объявят 15 февраля.

Фото: pixabay