Ушел из жизни заслуженный артист России Геннадий Митрофанов

Актер театра и кино умер в возрасте 81 года. Об этом сообщается на сайте Всероссийского общества глухих (ВОГ).





Заслуженный артист России Геннадий Митрофанов скончался 14 февраля после продолжительной болезни. О месте и времени прощания и похорон информации пока нет.





«Память о великом артисте будет жить в наших сердцах. Выражаем соболезнования родным и близким Геннадия Дмитриевича», — говорится в сообщении организации.





Геннадий Митрофанов (1940-2022) родился в Азербайджане, потерял слух в раннем детстве, учился в специализированных школах на Украине, окончил Театральную студию при Центральном правлении ВОГ в Москве.





Более 50 лет служил в Театре мимики и жеста, где блистал в постановках «Золушка», «Карьера Артуро Уи, которой могло не быть», «Борис Годунов», «Ромео и Джульетта», «А у нас во дворе» и др. Снимался в фильмах «Бегущая по волнам», «Борис Годунов», «Анна Карамазофф», «Хрусталев, машину!», «Сволочи» и др.





Митрофанов также выступал в жанрах пантомимы и клоунады, преподавал в школах для глухих и слабослышащих детей, ставил номера, занимался подготовкой глухих артистов, проводит фотовыставки своих работ и мастер-классы по фотографии.





Фото: pixabay