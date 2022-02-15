Картина «Бессмертные» о судьбах ветеранов Афганской войны будет показана онлайн 23 февраля

Премьера фильма «Бессмертные» режиссера Тиграна Кеосаяна о друзьях, которые прошли войну в Афганистане, пройдет в День защитника Отечества на российских онлайн-платформах KION и Premier. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службах сервисов.

«Этот фильм — возможность поклониться друзьям и товарищам из моего детства, а также совершенно незнакомым мне ребятам, которые честно выполнили свой воинский долг в Афганистане и были обречены на несправедливое забвение. Все это — наша общая история, мы не имеем права забывать. Афганская война, безусловно, является ее частью. Это не фильм-сказка, не вымысел. Это рассказ о времени, как я его помню и чувствую», — процитировали в пресс-службе Кеосаяна.





Картина расскажет о четырех друзьях, которые после войны в Афганистане возвращаются домой и пытаются адаптироваться к мирной жизни. Съемки драмы проводились в Москве и Ярославле, главные роли в ней сыграли Сергей Пускепалис, Юрий Стоянов, Роман Мадянов, Федор Добронравов и другие артисты.





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