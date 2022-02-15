Церемонию вручения «Оскара» проведет трио комедийных актрис

15.02.2022
Имена предполагаемых ведущих 94-й церемонии вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук назвал журнал Variety со ссылкой на источники.
По их словам, в этом году «Оскар» проведут стендап-артистка, актриса и писательница Эми Шумер, комедийная актриса Реджина Холл, а также сценаристка и актриса Ванда Сайкс. Церемония состоится 27 марта.
По сообщению издания, организаторы шоу мотивировали свой выбор стремлением привлечь новую аудиторию после того, как церемония 2021 года показала худшие в истории «Оскара» рейтинги. Для этого продюсеры остановили свой выбор на харизматичных женщинах, знакомых с комедийным жанром.
Ранее организаторы рассматривали идею смены нескольких пар ведущих, но отказались от нее, решив оставить только Шумер, Холл и Сайкс. Они станут первыми за три года ведущими церемонии вручения престижной премии.
Имена ведущих официально озвучат 15 февраля в эфире утреннего шоу на телеканале ABC.
Эми Шумер известна по фильмам «Красотка на всю голову», «Девушка без комплексов», сериалам «Студия 30», «Луи». Она получила «Эмми» за комедийный сериал «Внутри Эми Шумер».
Реджина Холл привлекла внимание участием в серии картин «Очень страшное кино». Признание в профессиональной среде получила после фильма «Поддержите девушек» — ее наградили премией кинокритиков Нью-Йорка.
Ванда Сайкс снималась в лентах «Обратно на землю», «Рио», сериале «Черная комедия». Стала известна как автор и сценаристка ситкома «Мы — Апшоу». Получила «Эмми» за сценарий к «Шоу Криса Рока».
Фото: кадр из сериала «Внутри Эми Шумер»