Археологи нашли в Китае развалины строений VII-X веков

15.02.2022

Археологи нашли в Китае развалины строений VII-X веков
Комплекс относится к периоду правления китайской династии Тан, сообщает ТАСС со ссылкой на шанхайское издание «Пэнпай».

Древний комплекс строений обнаружили близ города Ляньюньган, расположенного в районе Хайчжоу на востоке страны. 

На площади более 1,4 тысячи квадратных метров исследователи определили развалины 21 объекта. Среди находок: дороги, дворы, жилые дома, галереи, ступени, ворота, колодцы, уборные и другие архитектурные строения и детали. Все они относятся к периоду правления династии Тан (618-907 гг. нашей эры).

Ученые провели анализ найденных объектов, по итогам которого выдвинули несколько гипотез. Они предполагают, что комплекс мог быть государственным учреждением, где служили чиновники, или храмом. 

Фото: pixabay