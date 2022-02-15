Аниме-сериал по миру «Властелина колец» выйдет в 2024 году

Премьеру шоу «Властелин колец: Война Рохиррима» назначили на 12 апреля следующего года, пишет Variety.





По информации издания, действие аниме-сериала развернется за два века до событий кинотрилогий «Хоббит» и «Властелин колец» режиссера Питера Джексона. «Война Рохиррима» будет посвящена подвигам короля Рохана Хелма Хаммерхэнда, а также созданию Хельмовой Пади.





Производством аниме занимаются студии New Line Cinema и Warner Bros. Animation. Режиссером проекта стал Кэндзи Камияма («Призрак в доспехах: Синдром одиночки»), продюсером — Джозеф Чоу («Бегущий по лезвию: Черный лотос». Исполнительным продюсером выступила Филиппа Бойенс, работавшая над сценариями фильмов кинокартин Питера Джексона. Сценарий «Войны Рохиррима» создали Фиби Гиттинс и Арти Папагеоргиу.





По словам режиссера, аниме станет «эпической картиной», отличающейся от всего, что уже видели зрители. История «Войны Рохиррима» не будет пересекаться с сюжетом сериала «Кольца власти» по вселенной «Властелина кольца», премьера которого назначена на 2 сентября 2022 года.





Фото: кадр из фильма «Властелин колец: Возвращение короля»