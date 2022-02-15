Фестиваль «Влюбленные в искусство» приступил к приему заявок

15.02.2022
VI Международный кинофестиваль «Влюбленные в искусство» анонсировал прием заявок. Мероприятие состоится в Санкт-Петербурге с 19 по 22 октября 2022 года, сообщает «Культуромания» со ссылкой на Союз кинематографистов России.
Подать заявку для участия в фестивале можно с 14 февраля по 25 августа.
В отборе могут участвовать игровые и анимационные фильмы о произведениях искусства, неигровые, художественно-публицистические фильмы о жизни и творчестве писателей, поэтов, режиссеров, актеров, художников, музыкантов, танцоров и других творческих деятелей.
В 2022 году в программу будут включены новые номинации: лучшее музыкальное кино и «культурный код».
Фото: Pixabay