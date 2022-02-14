Роберт Паттинсон рассказал, с кем хочет сразиться в сиквеле «Бэтмена»

Американский актер, исполняющий роль Темного рыцаря в новом перезапуске франшизы, рассказал Den of Geek о возможном продолжении «Бэтмена».





Роберт Паттинсон признался, что хочет продолжить играть защитника Готэма. В следующем фильме он предпочел бы, чтобы его герой встретился с тайной организацией Суд Сов и Календарным человеком.





По мнению актера, противостояние с группировкой было бы интересным. Он предложил, чтобы сюжет развивался так: Брюс Уэйн будет думать, что контролирует ситуацию в Готэме, однако окажется, что контроль сосредоточен вовсе не в его руках.





Суд Сов объединяет самых состоятельных жителей, которые управляют криминальными делами в Готэме. Впервые эта организация появилась в комиксах о Бэтмене в 2021 году. Календарный человек — злодей вселенной DC, дебютировавший в изданиях в 1958 году.





Фильм «Бэтмен», снятый режиссером Мэттом Ривзом, выйдет в прокат этой весной. Противниками Темного рыцаря в нем станут Загадочник и Пингвин. В России кинокомикс дебютирует 2 марта.





Фото: кадр из трейлера фильма «Бэтмен»