В Петербурге завершается реставрация Медного всадника

14.02.2022
Стартовал демонтаж строительных лесов с памятника Петру I. Об этом в телеграмм-канале написал вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.
«С Медного всадника начали снимать леса. Демонтаж реставрационных лесов займет около двух недель», — говорится в его сообщении.
Как отметил вице-губернатор, памятник Петру Великому, Гром-камень, на котором он установлен, и отмостку отреставрировали по заказу Музея городской скульптуры. Стоимость работ составила около 40 млн рублей.
Реставрационные работы стартовали в октябре 2021 года. Их провели в преддверии 350-летнего юбилея со дня рождения первого российского императора, которое отмечается в 2022 году. Последний раз монумент реставрировали 45 лет назад.
Медный всадник, созданный скульптором Фальконе, расположен на Сенатской площади в Петербурге. Его открыли в 1782 году при Екатерине II.
Фото: pixabay