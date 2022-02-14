В РАМТе дебютирует спектакль-эксперимент «Волна»

В конце февраля Российский академический Молодежный театр представит новую постановку по одноименному роману американского писателя Тодда Штрассера, сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.





Премьерные показы «Волны», поставленной Галиной Зальцман, пройдут 17, 19, 20 и 21 февраля.





Роман и спектакль основаны на реальных событиях: в 1967 году учитель истории в старшей школе в Калифорнии предложил ученикам эксперимент. Он хотел продемонстрировать старшеклассникам основы функционирования нацистского режима, в том числе механизм привлечения сторонников среди высокообразованных людей.





С этой целью педагог создал движение «Волна», в которое активно вступали ученики. Историк заметил, как проникся ролью лидера. Всего за неделю школа превратилась в тоталитарное государство, а ученики — в послушных граждан или несогласных, подвергшихся давлению, перевоспитанию и осуждению. Многие учителя и родители тоже поддержали движение, поскольку дети стали более дисциплинированными и управляемыми.





В Молодежном театре покажут театральную реконструкцию эксперимента. Галина Зальцман перенесла действие в Черную комнату, в которой актеры вместе со зрителями попытаются понять, можно ли повторить подобный эксперимент в других условиях и с другими участниками.





«Это спектакль-эксперимент, участником которого становится каждый», — отмечается в описании проекта.





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