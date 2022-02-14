Росгосцирк запустил конкурс журналистских работ о цирке

К участию в конкурсе «13 метров» приглашают авторов, рассказывающих о цирке, событиях вокруг него и его закулисье, цирковых артистах и постановщиках, сообщили в Минкультуры РФ.





«13 метров — именно таков диаметр манежа любого цирка в мире — должны стать местом действия каждой конкурсной публикации», — отмечается в сообщении ведомства.





Конкурсные работы будут оценивать в восьми категориях: репортаж, докфильм, телепрограмма, подкаст или аудиопрограмма, фоторепортаж, мультимедийный материал, интервью, пост в соцсетях.





В конкурсе могут участвовать некоммерческие материалы, опубликованные или вышедшие в эфир не ранее 1 января 2022 года. Сетевые публикации принимают, если у площадки более 10 тысяч подписчиков.





По словам главы Росгосцирка Сергея Белякова, конкурс нацелен на активизацию освещения в СМИ событий цирковой сферы и повышение информированности граждан РФ о работе цирков в разных регионах страны.





«В советском цирке существовала огромная машина по популяризации циркового искусства — Всесоюзное бюро пропаганды цирка. Были специализированные СМИ, профессиональные журналисты, пишущие о цирке. Сегодня эта работа минимизирована. Мы хотим вновь привлечь внимание талантливых авторов, фотографов, видеографов к уникальному искусству цирка», — отметил он.





Оценивать работы будет экспертное жюри, в состав которого войдут представители Минкульта, журналисты, фотографы, преподаватели.





Заявки на участие принимают до 15 июля на сайте . Результаты объявят не позднее середины августа.





Церемония награждения победителей пройдет в Большом Санкт-Петербургском государственном цирке. Лауреатов наградят почетными дипломами, призами и памятными подарками. Минкультуры России вручит одному из участников специальный приз.





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