В музее имени Сурикова в Красноярске провели лекцию о реставрации картин

В Красноярском художественном музее имени В. И. Сурикова состоялась лекция о реставрации, после которой посетители музея смогли примерить на себя роль спасателей искусства. Об этом сообщает издание GorNovosti.

Как отметила лектор, художник-реставратор станковой темперной живописи Антонина Филько, реставраторов можно сравнить с врачами.





«Они тоже носят белые халаты и используют медицинские инструменты — скальпели, шприцы, компрессы, ватные тампоны. И ключевой принцип работы тот же — не навреди. Поэтому, прежде чем вмешиваться в структуру картины, важно убедиться, что это действительно необходимо», — говорит Филько.





Она добавила, что поврежденные произведения искусства стараются сохранить разными способами. Применяются консервация и реставрация. Цель консервации — сохранение объекта в том виде, в котором он дошел до нас.





«В этом случае используются различные методики укрепления, но, например, не удаляется потемневшее покрытие, не восстанавливаются утраченные части. Консервация часто применяется в отношении икон, поскольку бывает невозможно реконструировать утраченные элементы произведений», — говорит Филько.





Фото: Руслан Рыбаков