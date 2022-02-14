«Мумий Тролль» представил клип на песню «Вертолетики»

Новое видео, снятое режиссером Александрой Бразгиной, выложили на официальном YouTube-канале группы.





Трек «Вертолетики» вошел в альбом «После зла», выпущенный коллективом в 2020 году. Песня стала основой для «анимационной истории-бродилки», отмечается в описании клипа.





По словам Александры Бразгиной, при создании ролика она вдохновлялась творчеством художника-сюрреалиста Рене Магритта и образами из советских мультфильмов. В клипе можно найти отсылки к другим видео «Мумий Тролля», киноработам лидера группы Ильи Лагутенко, творчеству украинского художника Waone, оформившего обложку «После зла».





По словам Лагутенко, на придумывание образов и персонажей команде потребовалась всего одна встреча, а работа над созданием анимационного ролика заняла гораздо больше времени.





«"Вертолётики" — это состояние души (а может, и тела?) человека в определенный период, который может быть паряще-радостным или, наоборот, беспричинно-смурным», — отметил основатель «Мумий Тролля».





В прошлом году «Мумий Тролль» выпустил анимационный клип на трек «Время обид», созданный студенткой ВШЭ Афиной Журбой.





Фото: кадр из клипа «Вертолетики»