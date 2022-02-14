В Красноярск привезли экспонаты из коллекции альпиниста Евгения Абалакова

В Красноярск привезли уникальные экспонаты из коллекции альпиниста Евгения Абалакова, — скульптуры и рисунки, фотографии и документы, награды и личные вещи семьи Абалаковых, пишет издание GorNovosti.

Для транспортировки экспонатов были созданы специальные условия. Архив доставили спецтранспортом, на протяжении всего пути сохраняли температурные условия, необходимые для хранения музейных экспонатов, — 20–22 градуса. На распаковку артефактов сотрудники музея «Мемориал Победы» пригласили журналистов.





Символично, что коллекцию в город доставили в юбилейный год — 17 февраля исполняется 115 лет со дня рождения Евгения Абалакова.





«Евгений Абалаков — личность мирового значения, его называли альпинистом номер один в Советском Союзе. Герой Великой Отечественной войны, талантливый скульптор и художник, наш земляк. Важно здесь, в Красноярске, сохранять его наследие и память о нем. Пока сложно дать точный прогноз, когда красноярцы смогут увидеть экспонаты коллекции. Мы только получили артефакты и оцениваем их состояние. Но, учитывая, что в этом году исполняется 115 лет со дня рождения Евгения, а также 80 лет с начала военных операций на Кавказе, в которых он принимал участие, хочется выставить какие-то экспонаты ко Дню Победы в мемориале», — говорит Любовь Сахарова, руководитель главного управления культуры администрации города.





Евгений Абалаков — альпинист, скульптор, художник. Прежде всего он известен как первовосходитель на высшую точку Советского Союза — пик Сталина (впоследствии он назывался пиком Коммунизма, ныне — пик Исмоила Сомони, высота 7495 м). Это событие произошло 3 сентября 1933 года.









Фото: Руслан Рыбаков