О легендарной полярнице Нине Демме снимут документальную ленту

Одним из мест съемок фильма под рабочим названием «Позывной «Белая чайка» станет Кострома, сообщили в местном отделении Русского географического общества.





Кинокартина, режиссером которой выступит Борис Дворкин, расскажет историю жизни Нины Демме — первой в мире женщины, ставшей профессиональной полярницей.





Фильм является частью проекта «Неизвестные герои Севера», который нацелен на сохранение памяти об исследователях Арктики и первооткрывателях Северного морского пути. Ранее в рамках проекта представили ленты о полярном гидрографе Николае Евгенове, летчике Анатолии Алексееве, контр-адмирале Василии Бурханове.





Участники проекта не только снимут фильм о покорительнице Арктики, но и представят в Костроме документальную ленту об экспедиции Георгия Седова.





Нина Демме (1902-1977) — уроженка Костромы, одна из первых комсомолок, участница научной экспедиции на ледоколе «Седов» (1929), первая женщина, руководившая зимовкой на Северной Земле (1932-1934).





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