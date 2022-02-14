О легендарной полярнице Нине Демме снимут документальную ленту

14.02.2022
Одним из мест съемок фильма под рабочим названием «Позывной «Белая чайка» станет Кострома, сообщили в местном отделении Русского географического общества.
Кинокартина, режиссером которой выступит Борис Дворкин, расскажет историю жизни Нины Демме — первой в мире женщины, ставшей профессиональной полярницей.
Фильм является частью проекта «Неизвестные герои Севера», который нацелен на сохранение памяти об исследователях Арктики и первооткрывателях Северного морского пути. Ранее в рамках проекта представили ленты о полярном гидрографе Николае Евгенове, летчике Анатолии Алексееве, контр-адмирале Василии Бурханове.
Участники проекта не только снимут фильм о покорительнице Арктики, но и представят в Костроме документальную ленту об экспедиции Георгия Седова.
Нина Демме (1902-1977) — уроженка Костромы, одна из первых комсомолок, участница научной экспедиции на ледоколе «Седов» (1929), первая женщина, руководившая зимовкой на Северной Земле (1932-1934).
Фото: pixabay