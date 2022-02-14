Астраханские театры приглашают на премьеры

О новых спектаклях 2022 года рассказали в министерстве культуры и туризма Астраханской области, сообщает «Волга».





Накануне Всемирного дня театра, который отмечается 27 марта, Астраханский драмтеатр представит премьеру «Мастера и Маргариты» по роману Михаила Булгакова в постановке Сергея Филиппова. В апреле в театре дебютирует спектакль-детектив «Пять жар-птиц инспектора Раффинга» Алексея Матвеева. В сентябре состоится премьера постановки «Чайка» по пьесе Антона Чехова, за режиссуру которой отвечал худрук драмтеатра, заслуженный артист РФ Александр Огарёв.





Театр оперы и балета в апреле впервые покажет «Раймонду» Александра Глазунова. Автором костюмов и декораций к балету выступил заслуженный художник РФ Вячеслав Окунев. В июне на сцене театра представят оперу «Риголетто» Джузеппе Верди.





Театр кукол, который в этом году отмечает 35-летие, порадует зрителей новой постановкой по мотивам повести «Вий» Николая Гоголя. В сентябре юных зрителей ждет дебют «Конька-Горбунка».





ТЮЗ презентует в мае постановку «Последние» по пьесе Максима Горького, которую поставил Андрей Радочинский. Осенью Театр юного зрителя готовит премьеру музыкального спектакля «Дети капитана Гранта», разработанного совместно с Театром оперы и балета.





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