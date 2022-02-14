Появился новый ролик по сериалу «Лунный рыцарь» от Marvel

В Сети опубликовали 30-секундное видео по новому супергеройскому сериалу Moon Knight. Его можно увидеть на YouTube-канале Marvel Entertainment.





Премьера мини-сериала «Лунный рыцарь» назначена на 30 марта. Шоу выйдет эксклюзивно на стриминговом сервисе Disney+.





В центре истории — скромный работник сувенирной лавки Стивен Грант, которого мучают провалы в памяти и воспоминания о другой жизни. Он понимает, что в его теле уживаются две личности. Вторая — наемник Марк Спектор. Герой пытается разобраться в сложных отношениях между своими личностями в то время, когда на него выходят враги. В дополнение ко всем сложностям он получает от египетского бога Луны необычные способности.





Главную роль исполнил Оскар Айзек («Дюна», «Сцены из супружеской жизни»). В шоу также снялись Итан Хоук, Мэй Каламави, Люси Теккерей и др. Среди исполнительных продюсеров значатся Кевин Файги, Луи Д’Эспозито, Виктория Алонсо и др. Главным сценаристом выступил Джереми Слейтер.





«Лунный рыцарь» стал последним проектом, в котором снялся французский актер Гаспар Ульель, скончавшийся в январе 2022 года в результате несчастного случая на горнолыжном курорте.





Фото: кадр из трейлера «Лунного рыцаря»