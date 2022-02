Вышел дебютный тизер сериала по миру «Властелина колец»

Amazon Prime Video представил первый ролик по сериалу «Властелин колец: Кольца власти» по мотивам произведений Дж. Р.Р. Толкина. Видео доступно на ютьюб-канале стриминга.





Премьера сериала назначена на 2 сентября.





Действие развернется за тысячи лет до событий кинотрилогий «Хоббит» и «Властелин колец» во второй эпохе легендариума Толкина. В это время в Средиземье зарождаются великие государства, которые расцветают и разрушаются, а темные силы крепнут и угрожают всему миру. Сериал расскажет о том, как Саурон исчезает после падения его наставника и владыки Моргота, а юная эльфийка Галадриэль принимает на себя командование армией, чтобы найти его и других союзников Черного властелина.





Зрители увидят многих знакомых персонажей в молодом возрасте (будущего правителя Ривенделла Элронда, молодого Исилдура и др.), известных по предыдущим фильмам мест, а также новых героев. Они будут противостоять возрождению темных сил в Средиземье.





Шоураннерами The Lord of the Rings: The Rings of Power выступают Дж. Д. Пейн и Патрик Маккей.





Фото: кадр из трейлера сериала «Властелин колец: Кольца власти»