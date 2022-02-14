Заслуженная артистка России Ольга Денисова умерла в 75 лет

14.02.2022
«Руководство, профсоюзный комитет и весь коллектив Росгосцирка выражают глубокие соболезнования родным и близким Ольги Николаевны Денисовой в связи с ее уходом. Светлая память о замечательном артисте и человеке навсегда сохранится в наших сердцах», — сказано в сообщении.
Ольга Денисова окончила ГУЦЭИ, работала в номере «Акробаты с подкидными досками». Была дрессировщицей слонов и экзотических животных.
С 1984 дрессировала лошадей и обезьян в собственном номере «Чубарые лошади и шимпанзе».
Фото: Pixabay