Заслуженная артистка России Ольга Денисова умерла в 75 лет

На 76-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Ольга Денисова, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Росгосцирка.

«Руководство, профсоюзный комитет и весь коллектив Росгосцирка выражают глубокие соболезнования родным и близким Ольги Николаевны Денисовой в связи с ее уходом. Светлая память о замечательном артисте и человеке навсегда сохранится в наших сердцах», — сказано в сообщении.

Ольга Денисова окончила ГУЦЭИ, работала в номере «Акробаты с подкидными досками». Была дрессировщицей слонов и экзотических животных.

С 1984 дрессировала лошадей и обезьян в собственном номере «Чубарые лошади и шимпанзе».

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