«УралОпераБалет» представит балет «Тщетная предосторожность» в Екатеринбурге

Екатеринбургский государственный театр оперы и балета «УралОпераБалет» представит 16 февраля балет «Тщетная предосторожность» в хореографии, восстановленной по петербургской версии Мариуса Петипа 1885 года, сообщает ТАСС.

В пресс-службе театра сообщили, что постановка посвящается 60-летию со дня рождения балетмейстера Мариинского театра, автора постановки и заслуженного артиста России Сергея Вихарева. «Этот балет мы покажем в честь 60-летия со дня рождения Сергея Вихарева, танцовщика и балетмейстера, автора «Тщетной предосторожности». Постановка будет в точности такой же, какой ее задумал Сергей Вихарев», – рассказали в пресс-службе.

Постановка рассказывает историю жизни молодых французских селян, влюбленных друг в друга вопреки желанию матери героини. «Тщетная предосторожность» представляет собой комедию положений, а весь третий акт построен на пантомиме.

Одной из главных заслуг Сергея Вихарева, воспитанника Ленинградского хореографического училища, лауреата международных конкурсов в Варне и в Москве, называют обращение к аутентичности. Так, в 1999 году он поставил в Мариинском театре балет «Спящая красавица», реконструировав по записям, хранящимся в Гарвардском университете, спектакль 1894 года, поставленный Мариусом Петипа, а затем – его же «Баядерку» – постановку 1900 года. Вихарев умер 2 июня 2017 года на 56-м году жизни во время стоматологической операции.

Фото: Pixabay