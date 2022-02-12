Съемки десятого сезона сериала «Склифосовский» стартовали в Москве

Создатели сериала «Склифосовский» приступили к съемкам десятого сезона, сообщает пресс-служба канала «Россия 1».

Максим Аверин вновь выступит в роли выдающегося хирурга Олега Брагина в новых эпизодах. Режиссерское кресло займет Юлия Краснова.

В главных ролях сыграют актеры Елена Яковлева, Нина Усатова, Мария Куликова, Мария Порошина, Константин Юшкевич, Андрей Ильин и др.

Детали сюжета пока держатся в секрете, однако создатели обещают большие перемены в судьбе главных героев. В сообщении сказано, что в юбилейном сезоне появится новый персонаж, роль которого исполнит Дмитрий Ульянов.

Фото: кадр из сериала