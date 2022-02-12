Съемки десятого сезона сериала «Склифосовский» стартовали в Москве

12.02.2022
Максим Аверин вновь выступит в роли выдающегося хирурга Олега Брагина в новых эпизодах. Режиссерское кресло займет Юлия Краснова.
В главных ролях сыграют актеры Елена Яковлева, Нина Усатова, Мария Куликова, Мария Порошина, Константин Юшкевич, Андрей Ильин и др.
Детали сюжета пока держатся в секрете, однако создатели обещают большие перемены в судьбе главных героев. В сообщении сказано, что в юбилейном сезоне появится новый персонаж, роль которого исполнит Дмитрий Ульянов.
Фото: кадр из сериала