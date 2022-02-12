В Amazon рассказали о готовящемся сериале по франшизе «Бегущий по лезвию»

12.02.2022
Согласно изданию, проект носит название «Бегущий по лезвию 2099» (Blade Runner 2099). Планируется, что сериал станет продолжением фильмов «Бегущий по лезвию» (Blade Runner) и «Бегущий по лезвию 2049» (Blade Runner 2049).
В роли исполнительного продюсера выступит Ридли Скотт, режиссер первой части франшизы. Над сценарием грядущего сериала будет работать Силка Луиза, известная по проекту «Сияющие девушки».
Никаких подробностей о сюжете ленты опубликовано не было, однако Ридли Скотт сообщил, что планируется снять десять эпизодов. Хронометраж каждой серии будет составлять около часа.
Фото: кадр из фильма «Бегущий по лезвию 2049»