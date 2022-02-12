Названы самые популярные у россиян книги

12.02.2022
На первом месте рейтинга оказался бестселлер Джона Маррса «The One. Единственный», экранизированный Netflix в 2021 году. Второе место занимает роман в аудиоформате «Город женщин» Элизабет Гилберт.
На третьей строчке рейтинга — произведение Анны Тодд «После». В топ-5 самых читаемых книг также вошли «Грозовой перевал» Эмили Бронте и еще одно произведение Анны Тодд – «После ссоры».
В рейтинг также попали книги «До встречи с тобой» Джоджо Мойес, «Дом на краю ночи» Кэтрин Бэннер, «Мемуары гейши» Артура Голдена и «Герцог и я» Джулии Куин. Среди классических любовных произведений лидируют «Грозовой перевал» Эмили Бронте, «Гордость и предубеждение» Джейн Остин, «Унесенные ветром» Маргарет Митчелл, «Доводы рассудка» Джейн Остин и «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте.
Фото: Pixabay