В Петербурге пройдет бенефис Натальи Орловой

Бенефис заслуженной артистки России Натальи Орловой пройдет 12 февраля в Академическом театре имени Веры Комиссаржевской, где актриса отметит 55-летие своей творческой деятельности, сообщает ТАСС.

Зрители увидят народную артистку на сцене в концерте-спектакле «Я вернулся в мой город...», где она прочитает стихотворение Тараса Шевченко. «Наталья – прекрасная артистка, прекрасный художник, который не изменяет себе. А это одно из коренных, фундаментальных качеств художника. Она не оглядывается на других, работает самостоятельно. Я очень рад, что судьба нас свела. Когда есть такие партнеры и вообще такие люди в театре, то можно говорить о том, что климат в труппе будет нормальный, человеческий. А от этого очень много зависит», – рассказал о своей коллеге участник спектакля народный артист России Иван Краско.

Всего за годы своей работы актриса сыграла более 70 ролей: рядовых современниц, светских львиц, цариц и покорительниц мужских сердец. Со временем ее актерское амплуа менялось от лирико-драматических героинь до комедийных персонажей.

В нынешнем сезоне зрителям предстоит увидеть ее в спектакле «Театр» по роману Сомерсета Моэма в постановке Маргариты Бычковой. После дебюта в кино в 1982 году Орлова снималась в драме «Формула памяти», фильмах «Опасный человек», «Духов день», «Любовь императора», «Не ссорьтесь, девочки!», «Брежнев», «Пушкин: последняя дуэль», телесериалах «Убойная сила», «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей».

Фото: Дарья Пичугина, CC BY-SA 2.5