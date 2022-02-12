Путин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Зинаиды Кириенко

12.02.2022
«Зинаида Михайловна Кириенко была замечательной актрисой, наделенной ярким талантом и душевной щедростью. Ее уход – большая, невосполнимая утрата для кинематографа, отечественной культуры», – сказано в телеграмме.
По словам президента, творческое наследие актрисы и незабываемые роли навсегда останутся с нами. «Останется добрая, светлая память о ней», – добавил глава государства.
Кириенко, снявшаяся в экранизациях по произведениям Михаила Шолохова «Тихий Дон» и «Судьба человека», ранее попавшая в больницу с коронавирусной инфекцией, умерла в ночь на субботу в возрасте 88 лет.