Семичасовой аудиовизуальный перформанс стартовал в Петербурге

В Центре мультимедиа Русского музея начался семичасовой аудиовизуальный перформанс «Выход в космос», сообщает ТАСС.

В перформансе принимают участие диджеи, музыканты, артисты и танцовщики, а само мероприятие развивает тему выставки «Космизм в русском искусстве», которая представлена в корпусе Бенуа.

«Центр мультимедиа Русского музея – это центр экспериментов, который объединяет разные медиа. Это не первое событие, когда разные виды искусства объединяются на нашей площадке, но, пожалуй, это одно из самых интересных. <…> Если посетители Русского музея, корпуса Бенуа могут увидеть там совсем иную подачу искусства на тему космизма, задуматься о философских концепциях, посмотреть, как художники эту тему представляли до 60-х годов XX века, то, придя в Центр мультимедиа, они знакомятся с творчеством тех художников, которые работают с медиа сегодня и которые представляют тему космоса абсолютно по-разному. При этом сложность представления такого искусства в том, что они должны владеть технологиями мультимедиа. Поскольку мультимедиа – это как раз и звук, и видео, и какие-то технологии цифровые, то мы разработали специальную, большую программу, которая продолжается на протяжении всего времени, пока идет медиаинсталляция», – рассказала организатор программ Центра мультимедиа Русского музея Анастасия Гордеева.

Перформанс входит в специальную программу, подготовленную к цифровой акции «Посвящение космонавтике». Каждый посетитель выставки «Космизм в русском искусстве», проходящей в корпусе Бенуа, может после осмотра экспозиции погрузиться в современные цифровые инсталляции художников нового времени в Центре мультимедиа.

Над программой перформанса работал видеохудожник, продюсер лаборатории виртуальной реальности FreeLabs и арт-проекта Mysteries Илья Теплов. В нее вошли выступления музыкантов с электронными и акустическими композициями, танцевальные представления в стилях модерн и трайбл, а также специальные «космические» сеты от диджеев.

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