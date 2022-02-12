Ольга Любимова выразила соболезнования в связи со смертью Зинаиды Кириенко

12.02.2022
Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова выразила соболезнования в связи с уходом из жизни народной артистки РСФСР Зинаиды Кириенко.
«С прискорбием узнала, что ушла из жизни народная артистка РСФСР Зинаида Михайловна Кириенко. Истинная актриса по призванию, она оставила заметный след в летописи отечественного театрального и киноискусства», – передает пресс-служба Министерства культуры РФ текст телеграммы с соболезнованиями в адрес Союза кинематографистов России.
По словам Ольги Любимовой, Кириенко выделялась множеством разноплановых образов, «каждый из которых отличается особой красотой, искренностью и индивидуальностью». «Зинаиде Михайловне удалось через года пронести любовь к своей профессии и зрителям. Ее яркое и многогранное творчество навсегда останется в сердцах коллег и преданных поклонников», – подчеркнула Любимова. Она передала соболезнования родным и близким артистки.
Фото: WikiMedia