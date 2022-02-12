Фестиваль New/Open Showcase открылся в Екатеринбурге

12.02.2022
Фестиваль продлится до 13 февраля. «New/Open 2022 стартовал!» – говорится в сообщении. По словам организаторов события, один из финалистов фестиваля получит возможность сняться в проекте «Студия МТС Live» в Москве.
Определить победителя предстоит участникам и зрителям, проголосовав в приложении МТС Live. Помимо главного приза, музыканты смогут получить до 600 тыс. рублей на реализацию собственного проекта по итогу его защиты перед экспертами музыкальной индустрии. Общий призовой фонд составляет 5 млн рублей.
За три дня фестиваля зрители и участники смогут бесплатно прослушать выступления 50 музыкальных коллективов, 20 часов лекций и воркшопов, а также поучаствовать в личных встречах с экспертами и представителями музыкальной индустрии. Фестиваль посетят специальные гости – Noize MC и Вадим Эйленкриг.
Фото: Pixabay