Российский фильм о рабстве и мигрантах представят в Берлине

12.02.2022
Премьерный показ фильма состоится 12 февраля. Картина основана на реальных событиях, которые происходили в Москве в 2012 году.
В фильме показана история женщин, трудившихся в рабских условиях в одном из магазинов. Фильм создавался при поддержке Министерства культуры РФ, фонда «Кинопрайм» и Европейского фонда поддержки кино Eurimages, а также кинокомпании Perfo из Словении и турецкой кинокомпании Karma films.
Международный Берлинский кинофестиваль начался 10 февраля.
Фото: кадр из фильма «Продукты 24»