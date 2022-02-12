Российский фильм о рабстве и мигрантах представят в Берлине

12.02.2022

Российский фильм о рабстве и мигрантах представят в Берлине

Российский драматический фильм Михаила Бородина «Продукты 24» вошел в программу «Панорама» международного Берлинского кинофестиваля, сообщает ТАСС.

Премьерный показ фильма состоится 12 февраля. Картина основана на реальных событиях, которые происходили в Москве в 2012 году.

В фильме показана история женщин, трудившихся в рабских условиях в одном из магазинов. Фильм создавался при поддержке Министерства культуры РФ, фонда «Кинопрайм» и Европейского фонда поддержки кино Eurimages, а также кинокомпании Perfo из Словении и турецкой кинокомпании Karma films.

Международный Берлинский кинофестиваль начался 10 февраля.

Фото: кадр из фильма «Продукты 24»