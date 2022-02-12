Народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко умерла в 88 лет от COVID-19

На 89-м году жизни скончалась народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко, игравшая в экранизациях по произведениям Михаила Шолохова «Тихий Дон» и «Судьба человека», сообщает ТАСС.

«Зинаида ушла из жизни сегодня ночью», – рассказал представитель Союза кинематографистов РФ. Время и место прощания на данный момент остаются неизвестны.

Зинаида Кириенко родилась 9 июля 1933 года в Махачкале. В 1958 году окончила ВГИК, где училась на курсе Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Зинаида Кириенко была однокурсницей Людмилы Гурченко и Натальи Фатеевой.

Работала в Московском драматическом театре им. А. С. Пушкина, в 1959-1960 годах играла в Московском драматическом театре на Малой Бронной, с 1961 года – в Театре-студии киноактера. Актриса снялась более чем в 30 фильмах и сериалах, но больше всего зрителям запомнились ее Наташа в фильме Сергея Герасимова «Тихий Дон», Ирина в «Судьбе человека», Марьяна в «Казаках», Ефросинья Дерюгина в фильмах Евгения Матвеева «Любовь земная» и «Судьба».

Помимо съемок в кино, Кириенко также выступала с сольными концертами как певица. В 1965 году она была удостоена звания «Заслуженная артистка РСФСР», в 1977 году стала народной артисткой РСФСР за заслуги в области советского киноискусства. Получила Государственную премию СССР в области литературы, искусства и архитектуры за кинодилогию «Любовь земная» и «Судьба» в 1979 году.

Фото: кадр из фильма