В Ярославле подвели итоги «Режиссерской лаборатории» 2022 года





Фото: pixabay

С 1 по 6 февраля в Театре имени Федора Волкова в Ярославе прошла вторая режиссерская лаборатория. В этом году ее участниками стали режиссеры из Ярославля, Москвы и Петербурга, которые представили эскизы постановок по произведениям разных жанров и тем.Самыми удачными работами признали «Когда мы женаты» Сергея Карпова, «Сотворившая чудо» Ольги Тороповой и «Старый дом» Алины Кушим. Их включили в планы театра на ближайший сезон.Кроме того, еще три режиссера, которые не смогли приехать на лабораторию, представят эскизы спектаклей до конца года. Это работы Александра Созонова по мотивам «Севастопольских рассказов» Льва Толстого, Владимира Смирнова по пьесе «Так и будет» Константина Симонова, Яны Гловацкой по пьесе «Мы живем в чудесное время, Оля» Юлии Вороновой.