Детская фольклориада народов России пройдет в Чувашии

11.02.2022
Мероприятие приурочено к Году культурного наследия народов России, сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.
С 25 по 27 июня в Чебоксарах и муниципалитетах Чувашии пройдут Детская фольклориада народов России и Российская детская фольклорная ассамблея.
«В первой Детской фольклориаде народов России, которая состоится в Чувашии, примут участие около тысячи представителей всех регионов страны и, конечно, лучшие детские коллективы Чувашии. Фольклориада станет ярким продолжением мероприятий, приуроченных ко Дню Республики, и уникальной площадкой для талантливых детей, которые любят свою культуру», — рассказала министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии Светлана Каликова.
Фольклориада призвана продемонстрировать культурное многообразие традиций народов России, которое представят детские и молодежные любительские ансамбли. В программу фестиваля войдут уличные шествия, презентации, выставка-ярмарка декоративного искусства, круглые столы, вечера дружбы и др.
Ассамблея предполагает проведение конкурса детских и молодежных фольклорных коллективов. Участники представят программы, сочетающие культурные традиции народов и современные формы. Также запланированы мастер-классы и творческие мастерские для взрослых и детей.
«Мы надеемся, что посланцы из всех регионов страны представят свои лучшие творческие силы народной музыки и танца, песни, обычаи, обряды и смогут показать свое искусство многочисленным зрителям», — добавила глава Дома народного творчества им. В.Д. Поленова Тамара Пуртова.
Фото: пресс-служба Минкультуры РФ