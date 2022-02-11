Концерт лауреатов и призеров премии «Органист года» пройдет в Москве

11.02.2022
Органный гала состоится в Большом зале Московской консерватории 3 марта в 19:00, сообщили в отделе по информационной политике учреждения.
Посетители услышат произведения Альбинони, Баха, Вивальди, Видора, Крейслера, Таривердиева, Щедрина, Ганелина, Низамова, Хомякова.
«Выступление на легендарном историческом органе французского мастера Аристида Кавайе-Колля — это высшая награда для любого артиста», — отметил соучредитель премии профессор Александр Соловьев.
Участниками концерта станут органистка Домского собора в Риге и худрук органного фестиваля в Кускове Елена Привалова, народный артист РФ, солист Челябинской филармонии Владимир Хомяков, органист Моше Ариэль Ганелин, выпускница Петербургской консерватории Елизавета Бородаева; концертирующая органистка, доцент Саратовской консерватории им. Л.В. Собинова Наталья Гольфарб; студентка РАМ имени Гнесиных Стефанида Ермолаева.
К ним присоединятся Камерный хор Московской консерватории под управлением Александра Соловьева, гитарист Дмитрий Бородаев, скрипач Сергей Поспелов и трубач Алексей Корнильев.
Ведущим концерта станет Петр Татарицкий. Со вступительным словом выступит профессор Московской консерватории, соучредительница премии Евгения Кривицкая. Она также исполнит мировую премьеру композиции «Литания» Эльмира Низамова.
Фото: Отдел по информационной политике и рекламе Московской консерватории