Инди-рокеры Alt-J выпустили новую пластинку

Четвертый альбом английской группы The Dream появился на Spotify и других музыкальных стримингах.





В новый студийный сборник вошли 12 композиций, в том числе ранее изданные треки U&Me, Get Better, The Actor, Hard Drive Gold. Композиции посвящены голливудским историям, рассказам на основе реальных криминальных событий и личным переживаниям музыкантов.





Альбом предполагают выпустить на CD-дисках и виниловых пластинках. Также будут изданы лимитированные диски в виде записной книжки вокалиста Джо Ньюмана, которая использовалась при создании сборника.