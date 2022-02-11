Инди-рокеры Alt-J выпустили новую пластинку

11.02.2022
Четвертый альбом английской группы The Dream появился на Spotify и других музыкальных стримингах.
В новый студийный сборник вошли 12 композиций, в том числе ранее изданные треки U&Me, Get Better, The Actor, Hard Drive Gold. Композиции посвящены голливудским историям, рассказам на основе реальных криминальных событий и личным переживаниям музыкантов.
Альбом предполагают выпустить на CD-дисках и виниловых пластинках. Также будут изданы лимитированные диски в виде записной книжки вокалиста Джо Ньюмана, которая использовалась при создании сборника.
Alt-J — инди-рок группа, основанная в Лидсе в 2007 году. Среди ее создателей были вокалист и гитарист Джо Ньюман, ударник Том Грин, клавишник и вокалист Гас Унгер-Гамильтон, бас-гитарист Гвилим Сейнсбери, покинувший группу в 2013 году. В дискографии коллектива четыре альбома. За дебютный альбом музыканты получили Mercury Prize, они также номинировались на Brit Awards и «Грэмми».
Фото: Henry Laurisch, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27655053