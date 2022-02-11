Ксения Шойгу рассказала о планах развития «Остров фортов» в Петербурге

11.02.2022
Лидер проекта «Остров фортов» Ксения Шойгу рассказала о ближайших планах в рамках конференции «Петербург будущего». Проект реализуется на территории Кронштадтского района Санкт-Петербурга, пишет издание «Невновости».
В 2019 году на территории Кронштадтского района начал работать проект комплексного развития территории «Остров фортов», нацеленный на развитие экономической сферы. Проект предполагает создание городского кластера образовательной и рекреационной направленности с общественными пространствами, набережной, музейно-парковым комплексом, выставочным центром, социальными, научными, образовательными и другими объектами.
Для развития проекту переданы земли, находившиеся в пользовании Минобороны России, но на данный момент утратившие свое военное предназначение.
Шойгу отметила, что «Остров фортов» в перспективе имеет все шансы стать особой точкой на карте Петербурга. По ее словам, к 2025 году закончится реставрация и приспособление к современному использованию памятников ЮНЕСКО — кронштадтских фортов «Кроншлот», «Петр Первый» и «Император Александр Первый». На их площадях будут размещены музейные экспозиции и инфраструктура, которая позволит гостям знакомиться с историей в максимально комфортном режиме.
Помимо фортов, к 2025 году планируется открытие морского биолого-просветительского центра «Дом балтийской нерпы», который также будет решать практические задачи по сохранению уникальной экосистемы Финского залива.
Для туристов проект «Остров фортов» открывает объекты культурного наследия ЮНЕСКО — потерявшие военное значение кронштадтские форты, которые будут отреставрированы и обретут новую жизнь в качестве музейных объектов.
Фото: пресс-служба «Остров фортов»