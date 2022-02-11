«Союзмультфильм» больше не планирует перезапуски советской классики

11.02.2022
«Союзмультфильм» больше не намерен снимать новые проекты с героями советских классических анимационных лент. Об этом «Бюллетеню кинопрокатчика» сообщила глава студии Юлиана Слащева.
Она отметила, что выпуск продолжения «Ну, погоди!» стал последним таким опытом.
«Подобных ребутов мы больше делать не будем — за исключением «Умки» в 2D-технике, который мы делаем в партнерстве с Okko. Все остальное будет производиться по мотивам наших собственных франшиз — например, в этом году мы выпустим «Золотой улей», спин-офф сериала «Тайны медовой долины», — сказала Слащева.
Премьера сериала «Ну, погоди! Каникулы» прошла 17 декабря 2021 года. Новые эпизоды «Простоквашино» демонстрируют на экранах с 3 апреля 2018 года.
Фото: Pixabay